Son Dakika Haberleri: Niğde Adliyesinde Günün Menüsü "Ecdat Aşı"

Niğde Adliyesinde Günün Menüsü "Ecdat Aşı"

1 saat önce

Niğde Adliyesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yemek menüsü "ecdat aşı" olarak bilinen yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve su ile değiştirildi.

Niğde Adliyesinde Günün Menüsü
Niğde Adliyesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yemek menüsü "ecdat aşı" olarak bilinen yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve su ile değiştirildi.

Niğde Adliyesinde Çanakkale Zaferi ruhunun canlı tutulması amacıyla bugünkü menüde personele yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve su ücretsiz ikram edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yazılı açıklamasında, "Aziz Türk milletinin asil evlatları, 104 yıl önce 7'den 70'e gözünü kırpmadan canını, kanını, malını feda ederek Türk milletinin kurtuluş ışığı olan ve tarihi yeniden yazan Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onların zor koşullarda zor bulabildiği üzüm hoşafı ile buğday çorbasını tüketerek, aynı duyguları yaşamak ve yaşatmak istedik." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Niğde, Güncel
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