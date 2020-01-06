Niğde AFAD 2019 yılında 127 olaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde AFAD 2019 yılında 127 olaya müdahale etti - Son Dakika

Niğde AFAD 2019 yılında 127 olaya müdahale etti

6 saat önce

Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlerini paylaştı.

Niğde AFAD 2019 yılında 127 olaya müdahale etti, System.String[]

Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlerini paylaştı.


Ekipler gelen ihbarları değerlendirerek 14 farklı görev türünde 127 olaya müdahale etti.


Müdahale olaylarında 6 dağcılık kazası, 11 kayıp vakası, 1 boğulma, 1 bina çökmesi, 8 sel olayı, 46 trafik kazası, 10 yangın, 1 gaz sızıntısı, 2 iş kazası, 3 KBRN, 18 Mahsur Kalma, 14 Hayvan Kurtarma, 2 Çatı Uçması, 3 Göçük, 1 İntihar Girişimi olaylarına müdahale edildiğini açıkladı.


Ekiplerin müdahale ettiği 127 afet ve acil durum vakasında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralı, 34 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.


Afad ekipleri ayrıca 2019 yılı genelinde kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve AFAD Gönüllülerine; afet bilinci eğitimi, tahliye, KBRN, yangın, arama ve kurtarma eğitimleri verdi. - NİĞDE

Niğde, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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