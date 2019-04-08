Niğde Ağabeyi Tarafından Öldürülen Iraklı Kadın Toprağa Verildi

Niğde'de, ağabeyi Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29) tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nur Muhammet Berzo toprağa verildi.

Niğde'de, ağabeyi Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29) tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nur Muhammet Berzo toprağa verildi. Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada, Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Yahya Muhammet Berzo ise boğuşma sırasında yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı oldukları anlaşılan Yahya Muhammet Berzo ile anne-babası ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile bireylerinden anne Fahriye Berzo'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



PİŞMAN DEĞİLMİŞ



Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yahya Muhammet Berzo, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı. Cinayet zanlısının mahkemedeki ifadesinde olayı sinirle gerçekleştirdiğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan tartışmanın Yahya Muhammet Berzo'nun yaklaşık 10 gün iş için geldiği Niğde'den ailesi tarafından Irak'a gönderilmek istendiği için çıktığı ileri sürüldü.



TOPRAĞA VERİLDİ



Nur Muhammet Berzo için Fatih Sultan Mehmet Cami'de cenaze töreni düzenledi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Berzo, Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Nur Muhammet Berzo'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Fahriye ve baba Muhammet Berzo törene katılamadı.

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