Niğde Anadolu FK: 1-1

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Barış Çiçeksoyu, Çetin ÖncelKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat - Hüseyin, Halil, Recep Türköz (Dk.63 Orhan), Burak (Dk.78 Eren Taşkın), Emin, Kadir, İsa, Talha, Doğanay (Dk.85 Eren Nergiz), İsmetNİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre - Rıza, Metehan, Ali Mert, Mustafa (Dk.61 Yücel), Aykut, Berkin (Dk.88 Tolgahan), Fatih, Onur (Dk.61 Altar), Berkay, Recep YemişciGOLLER: Dk.46 Burak (Kahramanmaraşspor) - Dk.24 Berkin (Niğde Anadolu)SARI KARTLAR: İsa (Kahramanmaraşspor) - Rıza, Recep (Niğde Anadolu)KIRMIZI KART: Dk.38 Hüseyin Cihan (Kahramanmaraşspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 15'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK ile 1-1 berabere kaldı.24'üncü dakikada Niğde Anadolu faul sonucu serbest vuruş kazandı. Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Berkin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.38'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan İsa ile rakip takım oyuncusu Rıza arasındaki pozisyonun devamında iki takım arasında arbede çıktı. Arbedede Kahramanmaraşspor'dan Hüseyin Cihan, rakip takım oyuncusuna tokat atınca hakem tarafından kırmızı kartla saha dışına gönderildi.İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.46'ncı dakikada ev sahibi Kahramanmaraşspor'dan İsa'nın ceza alanına ortaladığı topta Burak kaleyi gördü ve şutuyla skoru eşitledi: 1-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi.
- Kaynak: DHA
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