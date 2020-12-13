Niğde Anadolu FK: 1-1

Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı

Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum