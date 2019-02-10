Son Dakika Haberleri: Niğde Anadolu Fk-Manisaspor: 5-1

Niğde Anadolu Fk-Manisaspor: 5-1

45 dakika önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat(xxx), Mehmet Vargün(xxx), Alper Uslu(xxx),NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xxx) - Alper Kadir Duruk(xxx), Yusuf Yalçın Arslan(xxx), Seydi Kayasoy(xxx), Hamit Kulya(xxx), Egehan Gök(xxx), İsmail Güven (xxx) (Dk.

Niğde Anadolu Fk-Manisaspor: 5-1, System.String[]


STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat(xxx), Mehmet Vargün(xxx), Alper Uslu(xxx),

NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xxx) - Alper Kadir Duruk(xxx), Yusuf Yalçın Arslan(xxx), Seydi Kayasoy(xxx), Hamit Kulya(xxx), Egehan Gök(xxx),   İsmail Güven (xxx) (Dk. 74 Selçuk Öztürkxx), Anıl Balakkız(xxx) (Dk. 69 Olcay Turhan(xx), Berkay Görmez(xxx) (Dk. 73 Şevki Çınar(xx), Musa Caner Aktaş(xxx), Fatih Aktay (xxx),

MANİSASPOR: Deniz Çörtlen(xx), Berk Cambaz(xx), İlkay Gül(xx), Ömer Buğdaycı(xx), Okan Uğurlu (xx) (Dk. 7 Anıl Bozkurt(x), Kemal Temel(xx), Bayram Büstaç(xx), Emir Koşan (xx) (Dk. 68 Gökhan Yılmaz(x), Furkan Parsak (xx) (Dk. 76 Enes Ök(x), Fatih Uludağ(xx), Atakan Cidam(xx)

GOLLER:  Dk. 27 İzlem Anıl Balakkız, Dk. 58 ve 69 Musa Caner Atkaş, Dk. 60 ve 63 Fatih Aktay (Niğde Anadolu FK) - Dk. 47 Anıl Bozkurt (Manisaspor)

SARI KART:  İlkay Gül, Furkan Parsak (Manisaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 21'inci haftasında Nigde Anadolu FK, sahasında Manisaspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 27'nci dakikada İzlem Anıl Balakkız'ın attığı gol ile önde kapatan Niğde ekibinin diğer gollerini 58 ve 69'da Musa Caner Aktaş, 60 ve 63'de ise Fatih Aktay attı. Manisaspor'un tek golü ise 47'nci dakikada Anıl Bozkurt'dan gedi.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

Spor
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