Niğde-Ankara otoyolu açılıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara- Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılacak.

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla seyahat süresi 1 saat 52 dakika kısalacak. Otoyol, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu sayesinde, toplamda yıllık 1 milyar 600 milyon liralık bir tasarruf sağlayacak. Bununla birlikte karbon salınımında çok önemli bir azalma olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu, akıllı sistemlerle donatılmış ana kontrol merkezinden yönetilecek. Bu sayede yol güvenliği en üst seviyede olacak.

(İHA)