Niğde Arnavut Sanatçı Niğde'de 250 Bin Vidayla Atatürk Portesi Yapıyor

Niğde'de, Arnavut Sanatçı Saımır Stratı, 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmasına başladı.

Niğde'de, Arnavut Sanatçı Saımır Stratı, 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmasına başladı. Arnavut Sanatçı Saımır Stratı, 2'nci Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri'nde 11'inci Guinness rekorlarını kırmak amacıyla 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmasına başladı. Serkan Haliloğulları tarafından organize edilen Necmi Pişkin'in proje koordinatörlüğünü üstlendiği NİĞ-BOR Sanat Günleri, yurtiçi ve yurtdışından 30 sanatçının katılımı ile gerçekleşiyor. Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Rum Kilisesi'nde açılacak sanat günlerinde resim, heykel, fotoğraf, mozaik, cam ve müzik gibi birçok sanat eseri sergilenecek. Ayrıca etkinlik Guiness rekor denemesine de ev sahipliği yapacak.



NİĞDE'Yİ DÜNYA TANIYACAK



Proje organizatörü Serkan Haliloğulları etkinlikteki amaçlarının Niğde'yi kültür sanat merkezi haline getirmek olduğunu söyleyerek, Yapılacak olan olağanüstü çalışma ile amacımız, ülkemizin ve Niğde'nin ismini dünyaya duyurmayı sağlamak. Bir hayalle başladı her şey. Yıllar önce memleketimden ayrılıp uzun bir yola çıktım ve bu uzun yolda sanatla kavruldum. Ben sanatı keşfettikçe, öğrendikçe içimdeki hayal belirdi. Ben sanata ulaşabilmiştim, peki ya memleketimdeki çocuklar dedim ve bu soru sanatı Niğde'ye ve Bor'a getirmemize sebep oldu. Bizim çocuklarımız da sanatla büyümeli, galerileri, müzeleri gezebilmeli, uluslararası sanatçıları tanıyıp onlarla resim yapabilmeli. Çocuklarımız sanatla tanışırken ilimize gelen sanatçılar, Niğde'nin köklü tarihini tanıyabilmeli dedi.



Projede sergilenecek olan 'Atatürk ve Türkiye Haritası' adlı çalışmayı yürüten Arnavut sanatçı Saımır Stratı ise Arnavutluk, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seven bir ülke. 2 ülke arasında diyaloglar iyi bir şekilde devam ediyor. Bu eseri de 250 bin vida ile gerçekleştiriyoruz. 2 ülke olarak bu rekor denemesini başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çalışmalara başladık. 1 ay içerisinde bu rekor denemesini tamamlayacağız diye konuştu.

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