Son Dakika Haberleri: NİĞDE Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı
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NİĞDE Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı

21 dakika önce

Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldıNİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Dağcı Özer Özmen, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaptığı sırada düştü. Ayağının kırılması nedeniyle düştüğü yerde mahsur kalan dağcı, jandarmadan yardım istedi. Dağcının bulunduğu Cinbar Vadisi'ne hareket eden Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT, kısa süre içinde Özmen'e ulaştı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Özer Özmen, bulunduğu yerden sedye ile indirilerek, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
NİĞDE Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
Çamardı, Güncel
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