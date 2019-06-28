NİĞDE BAKAN SELÇUK NİĞDE'DE
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Niğde
'ye geldi. Bakan Selçuk, ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen program sonrası Bakan Selçuk, AK Parti
İl Binası'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, akşam saatinde milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelecek.
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