Son Dakika Haberleri: Niğde Barosu'ndan çocuklara kışlık giysi yardımı
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Niğde Barosu'ndan çocuklara kışlık giysi yardımı

34 dakika önce

Niğde Barosu, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa mont, bot ve okul forması yardımında bulundu.

Niğde Barosu'ndan çocuklara kışlık giysi yardımı, System.String[]

Niğde Barosu, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa mont, bot ve okul forması yardımında bulundu.

Niğde Barosundan yapılan açıklamada, Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin topladığı kışlık giysilerin kentteki ihtiyaç sahibi 100 çocuğa dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların yüzlerinde ufacık bir tebessüm oluşturabilmek ve yarına umutla bakmalarını sağlayabilmek için Niğde Barosunun ihtiyaç duydukları her anda onların yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Bunun için ilk etapta 100 ihtiyaç sahibi çocuğa mont, bot ve okul forması yardımında bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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