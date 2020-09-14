Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte yapımı devam eden altyapı çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi 31 Ağustos'ta pozitif çıkan Başkan Özdemir, 14 günlük karantina süresinin ardından görevine başladı.

Başkan Özdemir, asbestli boruların değişimi, tren yolu üst geçit yapımı ile yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, pandemi nedeniyle projeleri ertelemediklerini söyledi.

Kentte, içme suyu kuyularının ana hatlarındaki 40 yıllık asbestli boruları değiştirme çalışmalarına başladıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Halk sağlığını yakından ilgilendiren asbestli boruları, en sağlıklı borularla değiştiriyoruz. Niğde'de yaklaşık 60 yıl suyla alakalı bir sıkıntı yaşanmayacak. Aynı zamanda yeni kurduğumuz sistemle suyun kuyudan eve girene kadar kaçak durumunu ve kirlilik seviyesini takip edebiliyoruz. Asbestli boru hattımız 6 kilometre ve yaklaşık 15 milyon liralık bir iş. Niğde'de bu çalışmaların bitimiyle altyapıyla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Önümüzdeki yıl da yağmur suyu hattı iyileştirme çalışmalarımız başlayacak."

Üst geçit çalışmalarına da değinen Özdemir, 3 ayrı bölgeden geçen tren yollarında çalışmaların devam ettiğini, projelerin bitmesiyle kazaların büyük oranda önleneceğini aktardı.