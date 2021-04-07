Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;

07.04.2021 16:50
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;, System.String[]

Niğde Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis toplantısında Meclis Başkan Vekillikleri, Komisyon Üyeleri seçimleri yapıldı. Toplantıda 22 madde karara bağlandı.

Nevzat Türkan ve Mustafa Giray'ın Meclis Başkan Vekili, Sebahattin Ecemiş ve Elif Aktaş Öztürk'ün Meclis Divan Katipliklerine, Mustafa Özdemir, Bülent Sayın, Elif Aktaş Öztürk'ün Belediye Encümen Üyeliklerine, Cengiz Tuncer Adnan Menderes Tüner, Yahya Dökmetaş, İdris Türköz, Oğuz Kalkan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine, Ertan Altuner, Sebahattin Ecemiş, Nevzat Türkan, Fatih Demiralan, Cem Uzun İmar Komisyon Üyeliklerine, Mevlüt Şahin, Mustafa Giray, Gülsüm Temur, Yunus Aybar, Aldonat Atlı Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Proje Geliştirme Komisyon Üyeliklerine, Asım Acar, Gülsüm Temur, Elif Aktaş Öztürk, Duran Altıntaş, Bahadır Altıntaş Kadın-Erkek Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyon Üyeliklerine seçildi.

Komisyon seçimlerinin yanı sıra Niğde Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporu öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özdemir; "Pandemiye rağmen belki bütün dünyanın alev alev yandığı belki yüzlerce yıldır ilk defa bu kadar bir salgının yaşandığı bir dönem olmasına rağmen hep birlikte gerçekten güzel bir yıl geçirdik. Çok büyük işler de yaptık başta Niğde'nin hayali olan bir kale projesini gerçekleştirdik. Bugüne kadar 42 milyon liralık bir ödeme yapıldı kale projesi ile alakalı. Eski sanayi de yine Niğde'nin özlediği bir projeydi eski sanayinin şehir dışına çıkarılmasıyla orda da çok büyük bir yol katettik. Arıtma tesisimizi yapıyoruz ki Niğde'de yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesiydi" dedi.

"TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çok önemli ve büyük yatırımların yapıldığının altını çizen Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuşmasını şu ifadelerle tamamladı. "İçme suyu hatlarını değiştirdik, yine Türkiye'de bir ilki yaptık tasarruftan kar paylaşımı sistemiyle bir scada sistemi kurduk. Belediyemizin kasasından 1 lira çıkmadan tam tersi tasarruf ederek yani kasasında para kalarak büyük bir sistemi şehrimize kazandırmış olduk aynı zamanda değişen su hatlarıyla ve basınç odalarıyla da sudan da elektrikten de çok büyük tasarruf sağlayacağız. Scada sistemimiz de geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Niğde'de ilk defa aynı anda şehir merkezinde 3 tane üst geçit yapıldı ki bu pandemiye rağmen bu yıl içerisinde gerçekleştirildi ve çok hızlı bir şekilde yaptık. Kamulaştırmasından tutun da alt yapısıydı kanalizasyonuydu gerçekten büyük işlerdi o kadar hızlı yapıldı ki büyük olduğunun bile kimse farkına varamadı. Alternatif yollar, park bahçeler yapıyoruz. Galericiler Sitesi, Köy Garajı, Yeni Sanayi Sitesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası tamamlandı. Yeni Mezarlık Projesi başladı. Niğde Belediyesi Hizmet Binası Tadilat Projesi devam ediyor. Belediyemiz asfalt vs. derken gerçekten pandemiye rağmen tarihe altın harflerle yazılacak bir çalışma gerçekleştirdi. Bu yüzden bütün belediye çalışanlarımıza ve sizlere de verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize çok daha güzel hizmetleri önümüzdeki dönemlerde yapacağız" dedi.

Dilek ve temennilerin alınmasının ardından denetim komisyon raporu okunmasına müteakip Nisan ayı meclis toplantısı sona erdi. - NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Nisan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; - Son Dakika


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