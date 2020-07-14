Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Emrah Özdemir, mesajında "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensubu gafiller, Büyük Türk Milleti'nin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha hep birlikte ortaya koyduğu Çanakkale ruhuyla hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazmıştır. Yüce Türk Milletinin karakteri birçok erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milleti bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde birçok kez göstermiştir. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016'da millet olmanın ruhunu, birlikteliğini ve gücünü dosta düşmana bir kez daha gösterdiğimiz Demokrasi Zaferi'mizdir. Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hainlerin 15 Temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı alçak kalkışmaya canını ortaya koyan ve vatanının geleceğine sahip çıkan bayrağını alarak meydanlara koşan bu yüce millet tarafından müsaade edilmemiştir. Türk milleti 15 Temmuz gecesi, asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile teslim etmeyeceğini kanı ve canı pahasına bir kez daha göstermiştir. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast eden alçakların darbecilerin hain planına cesurca karşı koyan Niğdemizin gururu Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE