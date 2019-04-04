Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Avukatlar Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Avukatlar Günü Mesajı

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm avukatların gününü tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Avukatlar Günü Mesajı, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm avukatların gününü tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir yayınladığı mesajında ileri bir demokrasiye ulaşmanın yolunun hukuka duyulan güvenle elde edilebileceğini söyledi. Başkan Özdemir; "Avukatlar, ihtiyaç duyduğumuz savunma hakkının temsilcileridir. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Avukatlarımız, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren avukatlarımız toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Kamu vicdanını ve adaletin sağlanması için kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: İHA

5 Nisan, Niğde, Emrah Özdemir, Güncel
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