Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Başkan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcılarıyla Niğde'ye yeni atanan Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e makamında ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, emniyet mensupları sayesinde halkın güven ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

Emniyet teşkilatıyla halkın rahatı ve huzuru için canla başla çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizde huzur ve güvenin inşası için Niğde'yi daha mutlu insanların şehri haline getirmek için müdürümüz ile el birliğiyle çalışacağız. Emniyet Müdürümüz Adnan Özdemir'e şehrimiz adına hoş geldin diyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti.