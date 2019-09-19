Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Gaziler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Özdemir, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Milletimizin gönlünde daima önemli bir mertebede yer edinen şehit ve gazilerimiz vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık sevdası uğruna gözlerini kırpmadan, canlarını ortaya koyarak bu günlere özgür ve bağımsız bir şekilde, Türk Milleti olarak ulaşmamızı sağlamışlardır. Tarihimiz boyunca destansı mücadelelerde bulunarak eşsiz zaferleri bize yaşatan, halkımızın huzuru, güvenliği için onurla görev yapan şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim her zaman gurur kaynağımızdır. Bizlere değerlerimizi ve tarihimizi miras bırakarak bu günlere kadar, özgür ve bağımsız ulaşmamıza vesile olan şehitlerimiz ve gazilerimize, minnet duygularımızı ödeyebilmek, emanetlerin en güzeli olan Ezanımız, Bayrağımız ve Vatanımıza en iyi şekilde sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla taşırken, önümüze çıkan engelleri birlik ve beraberlik içerisinde bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bertaraf ederek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğrunda canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - NİĞDE