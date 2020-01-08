Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği ve Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği ve Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.


Engelli Dostu bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde yol ve kaldırımlarda engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmak adına önemli hizmetler gerçekleştiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir görme engellileri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret ederek daima yanlarında olacaklarını belirtti.


Engelli dostu bir Niğde oluşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyarette; "Her birey bir engelli adayıdır. Hayatımızı devam ettirirken bunun bilincinde olarak hareket etmeliyiz ve çevremizdeki engelli vatandaşlara daha duyarlı yaklaşmalıyız. Belediye olarak bu bilinçle hareket ediyor engelli vatandaşlarımız için üzerimize düşeni yapıyoruz. İlimizde gerçekleştirdiğimiz engelli parkları ve kabartmalı kaldırım taşları yapımı ile de onların sosyalleşmeleri adına ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve daha çok toplum içerisinde vakit geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak yapmamız gereken üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.


Dernek ziyaretlerinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti. - NİĞDE

Engelliler Haftası, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:18 Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika
20:18 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
20:17 PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Son Dakika
20:16 Pegasus Havayolları, İran ve Irak seferlerini askıya aldı - Son Dakika
20:16 Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki Açıklaması - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:21:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]