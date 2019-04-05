Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Halkın İçinde
20 dakika önce
Mazbata töreni sonrası hızlı bir tempoyla çalışmalara başlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesaisinin çoğunu esnaflarla bir arada geçirmeye özen gösteriyor.
Mazbata töreni sonrası hızlı bir tempoyla çalışmalara başlayan Niğde
Belediye Başkanı Emrah Özdemir
mesaisinin çoğunu esnaflarla bir arada geçirmeye özen gösteriyor.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir her zaman iç içe olduğu esnafları ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etmeye devam ediyor. Ziyaretleri kapsamında çarşı pazar esnaf ziyaretlerinde bulunan Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e esnaflar başarı temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Gönüller kazanarak Belediye Başkanı seçilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Hemşehrilerimiz ile her fırsatta istişare de bulunuyoruz.Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim için önemli . Biz hizmet için buradayız. Niğdeli hemşehrilerimizin teveccühü ile çıktığımız hizmet yolculuğumuzda her zaman birlikte hareket edeceğiz. Bizleri coşku ve heyecanla kucaklayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Şehrimizi birlikte yönetmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Tüm hemşehrilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:20 Kaynak: İHA
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