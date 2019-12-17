Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı

7 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısına katıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısına katıldı.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığında gerçekleşen ve 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme toplantısına katıldı.


Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele değerlendirme toplantısı kapsamında şiddetle mücadele etmenin ne şekilde yapılması gerektiği, ilimiz genelinde ne gibi önlemler alınarak yaşanan üzücü olayların önüne geçilebilir gibi konuları Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek Başkanlığında istişare ederek toplantımızı gerçekleştirdik. Son yıllarda ne yazıktır, üzülerek takip ediyoruz ki, şiddet olaylarında artışlar gözlemliyoruz. Kadına uygulanan her türlü öfkeyi ve şiddeti kesinlikle telin ediyorum. Şunu sakın unutmamalıyız ki her bireyi bir kadın doğurdu ve emek verip büyüttü. Onlar bizim en değerli varlıklarımızdır" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Yılmaz Şimşek, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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