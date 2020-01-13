Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeni Haftaya Esnaf ziyaretleriyle başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeni Haftaya Esnaf ziyaretleriyle başladı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeni Haftaya Esnaf ziyaretleriyle başladı

7 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yoğun hafta sonu programlarının ardından haftaya esnaf ziyareti ile başladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeni Haftaya Esnaf ziyaretleriyle başladı, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yoğun hafta sonu programlarının ardından haftaya esnaf ziyareti ile başladı.


Haftanın ilk gününe Postane sokak, Yeni Çarşı ve Şadırvan Park bölgesinde esnaf ziyaretleri ile başlayan Emrah Özdemir esnafların çayını içerek 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Ziyaretleri gerçekleştirdiği iş yerlerinde esnafın halini hatırını soran Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşlarla sohbet etti. "Ekmeğinin peşinde olanlar için pazartesi Besmeledir" diyerek esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bismillah diyerek haftanın ilk gününe esnaflarımızla hasbihal ederek başladık. Her zaman olduğu gibi esnaflarımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın diye elimizden gelen gayretle hizmetkar olmaya çalışıyoruz. Rabbim esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza helalinden bol bereketli kazançlar nasip etsin" şeklinde konuştu.


Esnaf ve vatandaşlardan gelen her türlü öneriye açık olduklarını ziyaretlerinde dile getiren Başkan Emrah Özdemir, esnaf dostu bir belediye olduklarını ve el birliği ile Niğde'yi daha iyi daha güzel noktalara taşıyacaklarını söyledi. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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