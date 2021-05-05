Başkan Özdemir yeni mezarlıkta inceleme yaptı - Son Dakika

Niğde'de Mevcut mezarlığın kapasitesinin dolması nedeniyle Hıdırlık Mevkii'nde 150 dönüm arazi üzerinde şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan yeni mezarlık yapım inşaatı hızla devam ediyor. Yeni mezarlık yerini hizmete sunan Niğde Belediyesi, yeni şehir mezarlığının çok daha güzel bir görünüme sahip olması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mezarlık içerisine yapılan çeşitli çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Özdemir; "Belediye olarak Hıdırlık Mevkiinde başlatmış olduğumuz mezarlık projemiz hızla devam ediyor. Mezarlık çevre düzenlemesinin yapımı, otopark, camii, gazsilhane, taziye evi gibi vatandaşlarımızın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak olan yeni mezarlığımızın yapımına hızlı bir şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dış cephede yapılan çalışmalar ve iç dekorasyona ilişkin bilgiler alan Başkan Özdemir, "Tüm bu çalışmaların ardından Şehir Mezarlığı'ndaki hizmetlerin çok daha fonksiyonel olacağını belirterek proje tam anlamıyla bittiğinde mezarlık içerisinde büyük bir cami, gasilhane, morg ve taziye evini halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - NİĞDE