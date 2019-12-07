Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilerek oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Özdemir, spor kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Özdemir, oylamaya sunulan fotoğrafların 2019 yılında yaşanan olayları tek karede özetleyen çarpıcı kareler olduğunu söyledi.

AA'nın her zamanki gibi en doğru, güvenilir ve tarafsız haber ajansı olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bütün çalışanları, özellikle fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Bir yılın özetini bir kareye sığdırmışlar. Başta Anadolu Ajansı'na, muhabirlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'na her zaman güveneceğiz. En doğru haberi de Anadolu Ajansı'ndan alacağız." ifadelerini kullandı.