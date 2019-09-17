Niğde Belediye Başkanı Özdemir Ahilik Kültürü Haftasını kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ahilik Kültürü Haftası münasebetiyle Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaret etti.



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ahilik Haftası nedeni ile Niğde Esnaf ve Sanatkatlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanlarını ziyaret ederek Ahilik Haftalarını kutladı.



Ahilik geleneğinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir "Ahi, alnı açık, eli açık, cömert, yardımsever, sofrasına oturup ekmeği yenen, kapısı ve eli açık olmalı. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir süre, bir iş basamağında kalarak olgunlaştırılan yamak-çırak-kalfa-usta hiyerarşisi kurmayı ve bu basamaklarda baba-evlat ilişkisi gibi öğreticiye candan bağlanmak suretiyle sanatı, sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaçlar. Anadolu'daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devletinin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır. Böyle güzel ilkelerle var olmuş olan Ahilik Kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasını temenni ediyor, Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - NİĞDE