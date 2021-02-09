Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü

09.02.2021 16:07

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü Niğde Belediyesi'nce patates üreticilerine destek olmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 21 belediyenin aldığı yaklaşık bin 700 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü

NİĞDE - Niğde Belediyesi'nce patates üreticilerine destek olmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 21 belediyenin aldığı yaklaşık bin 700 ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Belediye başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, patates üreticilerinin yaşadığı sorunlar üzerine bir kampanya başlattıklarını söyledi.

2020'nin olağanüstü bir yıl olduğunu belirten Başkan Özdemir, şunları kaydetti: "Bu yıl bilindiği üzere patates üreticilerimiz patateste istediği fiyatı ve pazarı bulamadı. İlimizde değil ülkemizde ve dünyada olağanüstü olaylara ve salgına şahit olduk. Bunun sonucunda da ister istemez tüketimler azalmaya başladı. Bunların sebebi turizmin azalması. Bu süreçte zor durumda kalan vatandaşlarımız olabilir. Biz belediye olarak elimizden geldiği kadar herkese dokunmaya çalıştık ve sıkıntılarını tek tek çözmeye çalışıyoruz. Patates üreticilerinin sorunlarını çözmek için bir kampanya başlattık. Patates üreticilerimizde olduğu gibi yine elimizi taşın altına koyup sorunu bir nebze olsa çözmeye çalışıyoruz. Patates üreticilerimizin sorunlarına kayıtsız kalmadık ve milletvekillerimizle birlikte bir kampanya başlattık. Bölgemizin insanı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye başvurduk. Hemen bu kampanya ile ilgilendi ve tüm AK Parti belediyeleri organize ederek Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden patates toplamaya başladık."

"ÇİFTÇİMİZİN ELİNDE PATATES KALMAYACAK"

Çiftçilerden alınacak patateslerin tamamen Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden alınacağına dikkati çeken Özdemir, "Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ile de görüştük. Ne kadar çok çiftçimize dokunabilirsek, o kadar çiftçilerimizi rahatlatmış oluruz. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifine borçlu olan çiftçilerden başlamak üzere mümkün olduğu kadar çeşitliliği yayarak birçok çiftçimize dokunup temas edelim istedik. Kampanya kapsamında şu an itibariyle 21 belediyeden sipariş aldık ve bin 700 ton patates alımı yapıldı. Milletvekillerimizle birlikte başlatmış olduğumuz patates alım kampanyasına yaklaşık şu ana kadar bin 700 ton patates alımları yapıldı ve bu daha başlangıç. Bu artarak devam edecektir. İnşallah çiftçilerimizin elinde patates kalmayacak, bu seneyi bir şekilde atlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK DESTEK NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN"

Kampanyaya ilk desteği Niğde'nin verdiğine işaret eden Özdemir, şöyle konuştu: "Niğde Belediyesi olarak Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzde kayıtlı 4 bin aileye 20'şer kilo patates göndermeye başladık. Biz de belediye olarak hemen hızlıca çalışmaya ve çiftçilerimizdeki bu patatesleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Bütün belediyelerle irtibat kuruyoruz ama bizlere bizzat ulaşan belediyelerde var. İnşallah AK Partili bütün belediyelere bu patatesi ulaştırıp çiftçilerimizi rahatlatacağız. Çiftçilerimizden aldığımız patatesler aynı Niğde Belediyemizde olduğu gibi gönderdiğimiz belediyelerin sosyal yardımlaşma müdürlükleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak." dedi.

"BAŞKAN ÖZDEMİR'DEN ZİRAAT ODASI, BİRLİKLER VE ÇİFTÇİLERE ÇAĞRI"

Başkan Özdemir, patates sorununun kökünden çözülmesinin gerektiğini savunarak "Ne yapacaksak bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Bu konuda bizler elimizden geldiği kadar sonuna kadar çiftçilerimize desteğiz. Yol haritalarıyla geldikleri sürece bu yol haritasını gerçekleştirmek adına gerek milletvekillerimiz gerek bizler elimizden gelen desteği çiftçimize vereceğiz. İnşallah bu patates sorunu artık kalıcı bir şekilde gündemden çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü

Niğde Belediyesi, Cafer Özdemir, Tarım, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde Belediye Başkanı Özdemir, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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