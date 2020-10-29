Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 29 Ekim Mesajı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Yüce Türk Milleti'nin unutulmaz bir destan yazarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yaşı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şehitlerimizi, gazilerimizi, şanlı tarihimizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. Bu büyük millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya örnek olacak, büyük bir inanç, büyük bir cesaret ve büyük bir fedakarlıkla cumhuriyeti kurmuştur. Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kanını, canını ortaya koyarak kazandığı bu milli mücadelenin yıldönümünde büyük bir mutluluğu milletçe paylaşmaktayız. Kahramanlık destanlarının yazılarak, kazanıldığı cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak en önemli vazifemizdir. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE