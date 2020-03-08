Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Anlamlı 8 Mart Kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Anlamlı 8 Mart Kutlaması - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Anlamlı 8 Mart Kutlaması

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir 8 Mart dünya kadınlar günü kutlamalarında farkındalık oluşturdu.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Anlamlı 8 Mart Kutlaması, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir 8 Mart dünya kadınlar günü kutlamalarında farkındalık oluşturdu.


Başkan Emrah Özdemir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile gerçekleştirdiği kutlama etkililiğini il merkezinde "Bu güller sizin için tabi ki alabilirsiniz" sözüyle billboard çalışmalarına güller takılmasını sağlayarak, çarşı merkezinde bulunan bütün kadınlara günün anısına gül hediye etti.


Kadınlar Günü kutlama etkinliğinde şehir merkezinde eşi Duygu Özdemir ile birlikte kadınlar günü kutlaması yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir küçük büyük tüm kadınların gününü tebrik ederek, sıcak sohbet ortamında hatıra fotoğrafı çektirdi.


Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Özdemir; "Bu gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında çok önceden Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanmaya başlamış. Gerçekten kadınlarımızın sorumlulukları çok fazla, eşimde yanında hem ev sorumluluğu, çocukların sorumluluğu, bir de üstüne çalışıyorsa gerçekten sorumlulukları çok fazla. Kadınlarımızın böyle günler münasebetiyle onların penceresinden bakma fırsatı buluyoruz. O yüzden bu günleri çok önemsiyoruz. Bizde bu yıl farklı bir şeyler yapalım istedik. Bu güller sizin için diye kadınlarımıza sadece billboardlar da kutlamayalım aynı zamanda da onu fiiliyata da çevirelim istedik. O yüzden buradan gülleri kadınlarımıza takdim ederek farklı bir uygulama yapalım istedik. Başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi


Öte yandan Niğde Belediyesi kadın personellerinin de Kadınlar Gününü kutlayarak, gül hediye eden Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - NİĞDE

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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