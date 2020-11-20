Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den kas hastası çocuğa akülü araç - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocuğa, akülü araç hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşında Fırat Güneş'in akülü araca ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Başkan Özdemir'in aldığı araç, görevliler tarafından Güneş'e hediye edildi.

Güneş ve ailesi, hediye için Başkan Özdemir'e teşekkür etti.