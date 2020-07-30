Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Biliriz ki, bayramlar dayanışmadır. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir. Birlik beraberliktir. Kurban Bayramı'nda da her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, sevincimizi en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. Alışık olmadığımız süreçlerden geçerken hayatımıza da bu doğrultuda yön vermeye başladık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yaşarken bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatımız var. Bu fırsatı krize çevirmemek için büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret ederken sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne çok dikkat edelim. Bir arada geçireceğimiz yarınlar için bugünlerimizde daha fazla özenli olalım. Niğde Belediyesi olarak hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını huzur ve esenlik içerisinde geçirmeleri konusunda, hizmet açısından da her türlü tedbir alınmıştır. Bu vesile ile vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir arada olacağımız nice bayramlar diliyorum. - NİĞDE