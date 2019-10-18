Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü kutlama mesajı
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü kutlama mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü kutlama mesajı

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak muhtarların gününü kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Muhtarlar Günü kutlama mesajı, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak muhtarların gününü kutladı.


Muhtarlar günü dolayısı ile kutlama mesajı yayımlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "19 Ekim 2015 tarihinde çıkan genelge ile 'Muhtarlar Günü' olarak kutlanmasına karar verilen bu gün yerel yönetimlerin vaz geçilmez önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlık görevinin toplumumuzda ve devletimizin yönetim anlayışında değerini ortaya koymaktadır. Hizmet yarışı içerisinde vatandaşla belediye arasında önemli bir hizmet köprüsü oluşturarak kendilerini gece gündüz demeden mahallelerine hizmet etmeye adamış muhtarlarımızla birlik içerisinde ve koordineli çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye özen gösteriyoruz. Demokrasinin kılcal damarlarından biri olan muhtarlarımızla hizmetlerimizi gerçekleştirirken her zaman birlikte hareketle ortak akıl oluşturarak çalışmalarımızı yapıyor, Muhtarlarımıza hak ettiği değeri vererek, halka hizmet yolunda tüm mahalle muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutlarken, hemşehrilerimize hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyorum" dedi. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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