Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını kutladı.


Belediye Başkanı Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi. "Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üçaylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç aylar ve Regaip kandilinin başta Niğdeli hemşehrilerime ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini Cenab-I Allah tan niyaz ediyorum. - NİĞDE

Regaib Kandili, Cafer Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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