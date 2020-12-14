Son dakika... Niğde Belediyesi kente yeni mesire alanları kazandırıyor - Son Dakika

Niğde Belediyesi, kente mesire alanları kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Fertek Mahallesi Mandilmos mesire alanı, Gebere Barajı ve Kent Ormanı'nda düzenlenme ve yenileme çalışmaları başlattı.

Çalışmaların ardından canlı bir görünüme kavuşacak mesire alanlarının içinde yürüyüş yolları, kent mobilyaları, oyun grupları, piknik masaları, barbekü ve sosyal donatı alanları bulunacak.

Başkan Emrah Özdemir, devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, çalışmaların ardından Gebere Barajı mesire alanının yemyeşil, daha kaliteli ve güvenilir bir yer olacağını belirtti.

Gebere Barajı'nın şu anda bakımsız olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Amacımız mesire alanlarının sayısını artırmak, hafta sonları vatandaşlarımızın güzel havalarda ailece güzel vakitleri geçirebilecekleri ortamları sağlamak. Gebere Barajı'nı Devlet Su İşlerinden devralmıştık, akabinde ihaleye çıkarttık. Şu an arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Kısa sürede burası tamamlanacak. Gebere Barajı çocukluğumuzdaki ihtişamına geri dönecek. Pandemide sevdiklerimizle çok vakit geçiremedik, açık havada piknik yapamadık ama umuyorum ki 2021 yılında aşının da yapılmasına müteakip olarak mayıs ayından itibaren güzel bir yaz geçireceğimize inanıyorum. Dolayısıyla biz de Niğdeli hemşerilerimize bu yazı en güzel şekilde geçirebilmeleri için mesire alanlarını hazırlıyoruz. Sayısını da artıracağız. Bütün hemşerilerimizi ağırlayacak şekilde güzel Niğdemize yakışır, aileleriyle güvenle ve rahatlıkla gelebilecekleri bir ortamı şehrimize kazandırıyoruz."