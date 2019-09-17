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Niğde Belediye Başkanı Özdemir Halkla İç İçe

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yoğun çalışmaları arasında her fırsatta vatandaşla bir arada olmaya özen gösteriyor.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir Halkla İç İçe, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yoğun çalışmaları arasında her fırsatta vatandaşla bir arada olmaya özen gösteriyor.


Niğde Belediye Başkanı Özdemir Ahilik Haftası nedeni ile Selçuk Mahallesinde kurulan Salı Pazarı esnafını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve şikayetleri dinleyen Özdemir vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.


Aşure ikramları devam ediyor


Selçuk Mahallesi Salı Pazarında Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ikinci aşure programı Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir'in katılımları ile gerçekleşti. Aşure programında Başkan Özdemir, eşi ile birlikte vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem ayını tebrik etti. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Cafer Özdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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