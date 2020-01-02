Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Fen İşleri Atölyesinde işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Fen İşleri Atölyesinde işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.


Belediye Fen İşleri Atölyesinde gerçekleşen yemek programına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı. İşçilerin yeni yılını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Özdemir atölyede gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Fen İşleri Müdürlüğümüz personelleriyle öğle yemeğinde aynı sofrayı paylaştık. Yemek sonrasında kendi imkanları ile ihtiyaçlarını karşılayabilen teknik ve gerekli personel donanımlarına sahip Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü atölyemizde, gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek bilgi aldım. Daha güçlü hizmet ağı ile sürdürdüğümüz Belediye çalışmalarımıza havaların iyileşmesiyle beraber ivme kazandırarak devam edeceğiz. Diğer yandan Kış Mevsimi için aldığımız önlemleri ve stoklarımızı kontrol ederek personellerimize gerekli talimatlandırmalarda bulunduk" dedi. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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