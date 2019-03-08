Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Başkan Özkan mesajında; "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Bu vesile ile başta Niğdeli kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım. Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Niğde, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.

Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:50:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]