Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan Veda Ziyaretleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği Niğde Belediye Başkanlığı görevini layığı ile yerine getirerek gönüllerde taht kuran Belediye Başkanı Rifat Özkan protokol veda ziyaretlerine başladı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından başkanlık koltuğunu devralan Belediye Başkanı Rifat Özkan bir buçuk yıl gibi bir süre zarfında çok sayıda hizmetin altına imza atarak Niğde'de gönül belediyeciliğinin imzasını hafızalara kazıdı.



Belediye Başkanı Özkan, Çıktığı görev yolculuğunu kutsal bilerek verilen emaneti Niğde'de layığı ile taşımış ve kısa sürede hemşerilerinin teveccühü ile gönüllerin başkanı olmuştur. Belediyecilik düsturunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi gönüllere taşıyan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan hizmet ağını genişleterek yediden yetmişe her kesimin Belediye Başkanı olmuştur.



Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Niğde'mize hizmet etmek çok şükür ki bize nasip oldu. Kısmet olan süre içerisinde şehrimize ve hemşerilerimize faydalı bir Belediye Başkanı olmak için azim ve gayretle gece gündüz çalıştık. Niğdeli hemşerilerimiz ve şehrimiz her alanda hizmetin en iyisine layık. Biz de başkanlık görevimiz boyunca bu doğrultuda hareketle hizmet üreterek refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmanın çabası içerisinde olduk. Bizleri her zaman kendi içlerinden biri olarak gören ve gönüllerinde yer veren değerli hemşerilerime, ilimizin kıymetli protokolüne hizmet sürem içerisinde sağladıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmet bayrağını devralacak kardeşimize ekonomisi güçlü, yol haritası belli olan bir belediye bırakıyor olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Bu memleket hepimizin, bugüne kadar şehrimize hizmet vermiş olan tüm belediye başkanlarımız ve ekibine saygılar sunuyor, Belediye Başkanlığı görevini devralarak şehrimizi daha ileri seviyelere taşıyacak kardeşimize de başarılar diliyorum" dedi.



Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, devraldığı görev süresinin sonuna yaklaşırken il protokolüne veda ziyaretlerine başladı. Veda ziyaretlerini Niğde Valisi Sayın Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na gerçekleştiren Belediye Başkanı Rifat Özkan memleket için hayırlı ve başarılı çalışmaların devamı temennisinde bulundu. - NİĞDE

