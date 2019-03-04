Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Son Meclis Toplantısını Yaptı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Son Meclis Toplantısını Yaptı

1 saat önce

Rifat Özkan Başkanlığında son meclis toplantısı Niğde Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Son Meclis Toplantısını Yaptı, System.String[]
Rifat Özkan Başkanlığında son meclis toplantısı Niğde Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda yoklamanın alınmasının ardından ve bir önceki aya ait karar özetleri okundu.

Gündemde olan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarımla 5 yıldır Niğde'ye hizmet etme gayretinde olduk. 3 buçuk yıl Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak yaptığım görevin ardında 1 buçuk yıllık Belediye Başkanlığım görevim süresince en iyi hizmeti yapmanın gayretinde olduk. Bu konuda destek veren tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde bir çalışma temposu göstermenin gayretinde olduk. Seçimler sonrası görev alacak Belediye yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Önemli olan insanımıza şehrimize en iyi hizmeti yapmaktır" dedi - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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