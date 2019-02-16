Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

7 dakika önce

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan İstanbul Çerkezköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın baba ocağını ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan İstanbul Çerkezköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın baba ocağını ziyaret etti.

Başkan Özkan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yakup Avşar'ın baba ocağını ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Kahraman şehidimizin babasıyla sohbet eden Belediye Başkanı Rifat Özkan her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi, sabır ve metanet diledi. Başkan Özkan; "Tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Özkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kahraman şehidimizin babası teşekkürlerini iletti. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:03 Kaynak: İHA

Çerkezköy, İstanbul, Niğde, Güncel
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