Niğde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı.
1 saat önce
Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.
Niğde
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Emrah Özdemir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 26 bin 352, İYİ Parti
adayı Mümin İnan
19 bin 398 oy aldı.
-Özdemir'in özgeçmişi-
AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. 2004'te İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.
2011 yılından beri AK Parti kadrolarında çeşitli görevler üstlendi. 2013'te AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. Ticari ve siyasi faaliyetleri yanında sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Özdemir, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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