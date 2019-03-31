Son Dakika Haberleri: Niğde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı.

Niğde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı.

1 saat önce

Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

Niğde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Emrah Özdemir Kazandı., System.String[]
Niğde Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 26 bin 352, İYİ Parti adayı Mümin İnan 19 bin 398 oy aldı.

-Özdemir'in özgeçmişi-

AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. 2004'te İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

2011 yılından beri AK Parti kadrolarında çeşitli görevler üstlendi. 2013'te AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. Ticari ve siyasi faaliyetleri yanında sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Özdemir, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA

İYİ Parti, Emrah Özdemir, Niğde, AK Parti, Güncel
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