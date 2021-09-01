Niğde Belediyesi 20 bin kişiye aşure ikram etti - Son Dakika

Niğde Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşlara aşure ikram etti. Etkinlikte konuşan Başkan Özdemir; bolluk, bereket, hoşgörü, paylaşım, şükrün ve birlikteliğin simgesi olan aşure geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşların muharrem ayını kutlayan Başkan Özdemir, 20 bin kişilik aşure hazırladıklarını dile getirerek, "Aşure geleneğinin amacı aslında birlik ve beraberliği tesis etmek, toplumsal kaynaşmaya vesile olmaktır. Biz de bu manada bu programımızı gelenekselleştirdik ve her yıl aşure hazırlayıp vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Belediye olarak her alanda hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm halkımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Özdemir konuşmasının sonunda katılımcılara ve aşureyi hazırlayan personele teşekkür etti. - NİĞDE