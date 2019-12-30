Niğde Belediyesi 41 araç satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi 41 araç satın aldı - Son Dakika

Niğde Belediyesi 41 araç satın aldı

6 saat önce

Niğde'de Belediyesi 41 araç satın alarak kiralık araç dönemine son verdi.

Niğde Belediyesi 41 araç satın aldı, System.String[]

Niğde'de Belediyesi 41 araç satın alarak kiralık araç dönemine son verdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Meydanı'nda araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 9 milyon liralık yatırımla 41 araç satın aldıklarını söyledi.

Çöp kamyonu, hafif ticari araç, damperli kamyon, ilaçlama makinesi, kaldırım üstü süpürge, iş makinesi, traktör ve çöp taksi gibi araçlarla Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe yoluyla alınan süpürge ve 2 çöp kamyonuyla toplamda 44 aracın hizmete alındığını belirten Özdemir, "Bundan sonra Niğde Belediyesinde kiralık hiçbir araç olmayacak. Bütün araçlar belediyemizin mülkiyetine geçti. Bu güne kadar kiralık araçlara, aylık ne kadar ödeme yaptıysak, 3 yıl daha aynı ödemeyle devam edeceğiz. Başka bütçe ayırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yapılan diğer yatırımlarından da bahsederek 150 milyon liraya mal olacak arıtma tesisi çalışmalarının devam ettiğini ve bugüne kadar 80 milyon liralık hak edişi gerçekleştirildiğini anlattı.

2021 yılında bitmesi planlanan tesisin 2020'nin 6'ncı ayında hizmete açacaklarına vurgu yapan Özdemir, 400 bin nüfusa kapasiteli tesisin 800 bin nüfusa yetebilecek şekilde büyütülebileceğine dikkati çekti.

Özdemir, terminal binasında yaklaşık 500 bin liralık tadilat gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yarım kalan kamyon garajını bitirmek üzereyiz, bir ay içinde faaliyete geçecek. Trafik eğitim pistini hizmete aldık. Kayaardı Park Projesi'ni tamamladık. Yeni sanayi sitesi tamamlandı. Önümüzdeki ay teslim alacağız, bahar döneminde de halkımızın hizmetine sunacağız. Kalede çok büyük dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz, TOKİ iş birliğiyle. İnşallah Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje. Milletvekillerimiz Ankara'dan biz de buradan bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız başladı, değerlendirmesi bitti şimdi vatandaşlarımızla konuşmaya başlayacağız. 2020 yılı içinde de ilk kazmayı vuracağız."

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
20:34 Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Son Dakika
20:33 Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Son Dakika
20:33 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde Belediyesi 41 araç satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]