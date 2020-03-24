Niğde Belediyesi bankları kaldırdı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi bankları kaldırdı

7 saat önce

Niğde'de korona virüs önlemleri kapsamında yaşlıların en çok vakit geçirdiği Şadırvan Parkı'ndaki banklar kaldırıldı.

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Niğde'de korona virüs önlemleri kapsamında yaşlıların en çok vakit geçirdiği Şadırvan Parkı'ndaki banklar kaldırıldı.


Niğde Belediyesi Bor Caddesi üzerinde bulunan Şadırvan Parkı'nda korona virüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı.


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları parkta topluca oturmaya teşvik etmemek adına bankları kaldırdıklarını söyledi.


Şadırvan Parkı'nın Niğde'nin en işlek parkı olduğunu belirten Başkan Özdemir, "En çok emeklilerimizin vakit geçirdiği bir parktır. Birçok uyarı yapılıyor ama dün çok kalabalık bir ortam vardı bu parkta. Uyarılarımızı dinleyen de vardı dinlemeyen de ama biz dedik ki 'bankları kaldıralım hem de tamirattan geçirelim.' Bu tehlike geçtikten sonra daha güzel bir şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızı burada topluca oturmaya teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz" dedi.


"Bankları kaldırılıyor" diye belki tepki de alabileceklerini anlatan Özdemir, "Hava güzel, bahar havası, insanlar ağaçların altında vakit geçirmek isteyecekler ama biz vatandaşlarımızdan müsaade istiyoruz. Şunu düşünmemiz lazım sevdiklerimiz var. Sevdiklerimiz bizim için önemli. Nasıl kendi çocuklarımızın kılana zarar gelmesin diye dikkat ediyorsak belirli yaştakiler ve bütün vatandaşlarımız hiçbir şeyi düşünmüyorlarsa kendi sevdiklerini düşünsün. Birbirimizle daha çok dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı" diye konuştu.


Vatandaşların da destek verdiği uygulamada belediye ekipleri bankları kamyonlara yükleyerek kaldırdı. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

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