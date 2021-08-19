Niğde Belediyesi Berber ve Kuaförlere Atık Jilet Kutusu dağıttı - Son Dakika

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından berberlere ve kuaförlere atık jilet kutusu dağıtıldı.

Berberlere dağıtılan jilet kutuları sayesinde atık jiletlerin hem geri dönüşüme kazandırılması sağlanıyor hem de sokak hayvanlarının zarar görmesi engellenmiş oluyor. Belediye iş yerleri ve hanelerde oluşabilecek her türlü atığın değerlendirilmesinin sağlanması, çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilaç ve tekstil atıkları içinde çalışmalar sürüyor. Niğde Belediyesi tarafından 2021 yılı başında eczanelere yerleştirilen toplama ekipmanları vasıtasıyla hanelerde oluşan 230 kilo atık ilacın çevreye vereceği zararın önüne geçilerek lisanslı tesislerde uygun koşullarda bertarafı gerçekleştirildi. Tekstil atıkları için mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 200 adet toplama noktası ile tekstil atıklarını geri dönüşüme kazandırmaya devam eden Niğde Belediyesi bu şekilde düzenli katı atık depolama tesisinin ömrünün artırılması, atıkların çevreye olan zararının en aza indirilmesi ve geri dönüşebilir atıklarımızın ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. 'Sıfır atık kapsamında şehrimizi örnek bir şehir yapmaya çalışıyoruz' diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Berber ve kuaförlerde kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayanlara zarar vermemesi için bir geri dönüşüm kampanyası başlattık. Dağıttığımız kutularla jiletleri kaynağından topluyoruz. Toplanan bu atıklar ekiplerimizce alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Sıfır Atık konusunda kararlıyız, bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz yoğun gayret gösteriyor, arkadaşlarımızada teşekkür ediyorum. Daha yaşanılabilir bir Niğde için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" dedi. - NİĞDE