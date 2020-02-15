Niğde Belediyesi birim müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi birim müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde Belediyesi birim müdürleri toplantısı yapıldı

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Niğde Belediyesi birim müdürleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.


Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdürleri tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimat verdi.


Belediye Başkanı Emrah Özdemir "İlimiz genelinde halkımıza yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Niğde'miz için daha güzel neler yapabiliriz. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile projelerimizi konuştuk. Yapmış olduğumuz bu toplantılarda birim hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak, yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet için gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Müdürlerimizin şehre hizmet adına gönülden çalıştıklarını biliyorum ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.


Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Taciroğlu, Mikail Aksungur, Mustafa Yiğit, Rasim Ağadayı ve birim müdürleri hazır bulundu. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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