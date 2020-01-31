Niğde Belediyesi çocuklar için ücretsiz gösteri düzenliyor - Son Dakika

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Niğde Belediyesi çocuklar için ücretsiz gösteri düzenliyor
6 saat önce
Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenleyecek.
Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek program, 01 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 ile 15.30'da çift seans şeklinde Niğde Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Hüseyin Goncagül'ün ilahiler okuyacağı programda, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca Şaka Seven Peygamber, kukla gösterileri ve Hz. Peygamberimizin çocukluğunu anlatan kısa film gösterimi şeklinde gerçekleştirilecek. - NİĞDE
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