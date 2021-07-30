Niğde Belediyesi çöp kovasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Görüntülerde, alkollü olduğu belirtilen kişinin, yere sabitlenen çöp kovasını, uzun uğraşlar sonucu yerinden sökmesi ve fırlatması yer aldı.

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü

İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok