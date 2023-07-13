Niğde Belediyesi Dünya Patates Kızartması Günü'nde Vatandaşlara 600 Kilo Patates İkram Etti - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Dünya Patates Kızartması Günü'nde Vatandaşlara 600 Kilo Patates İkram Etti

13.07.2023 17:23

Niğde Belediyesi, her yıl 13 Temmuz'da düzenlenen Dünya Patates Kızartması Günü'ne özel olarak, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir stant açarak vatandaşlara yaklaşık 600 kilo kızarmış patates ikram etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, patatesin Niğde için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirtti. Açılan stantta, Niğde'nin en kaliteli patateslerinden yapılan yaklaşık 600 kilo kızarmış patates vatandaşlara ikram edildi. Başkan Özdemir, patatesin ekonomiye katkısını vurgulamak ve tanıtmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti.

Niğde Belediyesi, her yıl 13 Temmuz'da düzenlenen Dünya Patates Kızartması Günü'ne özel olarak, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir stant açarak vatandaşlara yaklaşık 600 kilo kızarmış patates ikram etti.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, patatesin Niğde için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirtti. Başkan Özdemir; "Niğde'mizin, verimli toprakları ülkemizde patates üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Bu nedenle, patatesin ekonomimize katkısını her fırsatta vurgulamak ve tanıtmak istiyoruz. Dünya Patates Kızartması Günü gibi özel günlerde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, bu lezzetli ürünü onlara sunmaktan mutluluk duyuyoruz." Dedi.

Niğde Belediyesi'nden patatesin başkentine yakışır etkinlik

VATANDAŞLARA YAKLAŞIK 600 KİLO PATATES KIZARTMASI İKRAM EDİLDİ

Açılan stantta, Niğde'nin en kaliteli patateslerinden yapılan yaklaşık 600 kilo kızarmış patates vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, yapılan ikramları beğeniyle tadarken, Niğde Belediyesi'ne bu etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.

Niğde Belediyesi'nden patatesin başkentine yakışır etkinlik

PATATESİ HER PLATFORMDA TANITACAĞIZ

"Niğde'nin patates üretimi, şehrimizin ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. "Diyen Başkan Özdemir; "Niğde'nin tarım sektöründeki potansiyelini kullanarak, patates üretimini artırmayı ve bu ürünü her platformda tanıtarak, hem tüketici kitlesini genişletmeyi hem de Niğde'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Dünya Patates Kızartması Günü gibi özel günler, patatesin önemini vurgulamak ve ürünün tanıtımını yapmak için önemli bir fırsattır. Bu tür etkinliklerle, Niğde'nin patates üretimiyle özdeşleşen bir şehir olduğu vurgulamaya devam edeceğiz." dedi.

Niğde Belediyesi'nden patatesin başkentine yakışır etkinlik
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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi Dünya Patates Kızartması Günü'nde Vatandaşlara 600 Kilo Patates İkram Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde Belediyesi Dünya Patates Kızartması Günü'nde Vatandaşlara 600 Kilo Patates İkram Etti - Son Dakika
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