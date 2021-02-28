Niğde Belediyesi Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutusu Dağıttı - Son Dakika

Niğde Belediyesi Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutusu Dağıttı

28.02.2021 09:10
Niğde Belediyesi Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutusu Dağıttı, System.String[]

Niğde Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattı.

Niğde Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattı.

Sıfır atık projesi kapsamında atık yağ, atık pil, atık tekstil, elektronik atık, kağıt, cam, plastik atıklarını geri dönüşüme kazandıran Niğde Belediyesi Şehir genelinde belirlenen eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıttı. Niğde Belediyesi bu çalışmayla çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması, doğru şekilde imha edilebilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Niğde'de belirlenen eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıttı.

Sağlıklı çevre ve nesiller adına belirlenen eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttıklarını ifade eden Başkan Özdemir, " Sıfır atık projesi kapsamında şehrimize yerleştirdiğimiz kumbaralar sayesinde atıkların ayrı toplanmasını sağlıyoruz. Son olarak eksiğimiz olan atık ilaç kutularını belirlenen eczanelere dağıttık. Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Evlerde kalan kullanım ömrü dolan kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü toplanması hem çevre, hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızı sağlıklı nesiller yetiştirmek adına başlattığımız bu projeye destek olmaya, evlerindeki kullanmadıkları, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları eczanelerdeki Atık İlaç Kutularına teslim etmeye davet ediyorum." diye konuştu. - NİĞDE

Niğde Belediyesi Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutusu Dağıttı
Niğde Belediyesi Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutusu Dağıttı

Niğde Belediyesi, Niğde, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi Eczanelere Atık İlaç Toplama Kutusu Dağıttı - Son Dakika


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