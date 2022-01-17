Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisi'nde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisi'nin (NİĞMEK) yakın zamanda hizmete gireceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern şekilde yenilenen ekmek fabrikasında son kontroller yapılarak ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Hijyenik ortamda saatte 5 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesiste 50 ihtiyaç sahibi kadın, şehrin farklı noktalarına kurulacak büfelerde ise engelli vatandaşlar istihdam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, en kısa zamanda ekmek üretimini başlatacaklarını belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde daha önce ekmek fırını olarak kullanılan fabrikanın modernize edildiğini ve tesisin test aşamasını geçtiğini aktaran Özdemir, "Burayı en kısa sürede tam kapasiteyle çalışır hale getiriyoruz. Projemizle ilimizde kadınların ve engellilerin istihdamını artıracağız. Çölyak hastalarının ihtiyacı olan glütensiz ürünler de üreteceğiz ve bu ürünleri ücretsiz vereceğiz. Durumu iyi olanlara da düşük ücret karşılığında sağlayacağız." ifadelerini kullandı.