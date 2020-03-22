Niğde Belediyesi evden çıkamayanlar için hizmet verecek - Son Dakika

Niğde Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların mağdur olmamaları için ihtiyaçlarını karşılayacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı saran virüs salgını nedeniyle özellikle esnafın ekonomik zorluklar yaşadığını belirtti.

Birçok esnafın giderlerini ödeyemediğine dikkati çeken Özdemir, "Biz de esnaflarımızı rahatlatmak için kararlar aldık. 1 Mart'tan bugüne, özellikle bu virüs tedbirleri artırıldığı süreçte yaklaşık 10 milyon lira esnafımıza ödeme gerçekleştirdik. En son geçtiğimiz günlerde tek seferde 3 milyon lirayı ödeyerek esnafımıza ve piyasaya Niğde Belediyesinin şu an itibarıyla hiçbir borcu kalmadı. Esnafımıza olan borçlarımızı ödeyerek zor günlerinde yanında olmak istedik. İnşallah bundan sonra da üzerimize ne düşerse yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, belediyeye su borcu olan ya da borcundan dolayı suyu kesik olan vatandaşları süreç sonuna kadar mağdur etmeyeceklerini vurgulayarak, belediyeye ait mülkte kiracı olarak hizmet veren esnafların kiralarını da ertelediklerini aktardı.

Vatandaşların günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için zaruri ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacaklarına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz 0549 644 52 78 numaralı telefon hattı üzerinden bize ulaşan evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı vatandaşlarımızın, 60 yaş üzeri ve bebeği olan ailelerin de ihtiyaçlarını temin ederek evlerine kadar ulaştırıyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz, ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığını gözeterek çalışmalarını sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında 7/24 hizmet vermeye başladığımız risk grubundaki vatandaşlarımızın da gıda, ilaç her türlü ihtiyaçları ne olursa olsun karşılayacağız."