Niğde Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi için somut adımlar atıldı

Niğde Belediye Başkanlığı gerçekleştirdiği girişimler sonucunda Niğde'ye Fuar ve Kongre Merkezi kazandırmak için ilk somut adımlarını attı.



Niğde'ye yakışır projelerle hizmet yolculuğuna kesintisiz devam eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir hemşehrileri için gece gündüz demeden hizmet üretmenin gayreti içerisinde çalışmalarını ve projelerini bir bir hayata geçiriyor.



Niğde için uygulamaya koyduğu projelerine bir yenisini daha ekleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Ahiler Kalkınma Ajansı'na sunulan Kongre ve Fuar Merkezi projesinin yapımı için de ilk adımların atılmasını sağladı.



Kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla Niğde'de farkındalık oluşturan Belediye Başkanı Özdemir; "Ahiler Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz Fuar ve Kongre Merkezi projemiz 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında desteklemeye hak kazandı. İlimizde yapılması öngörülen Fuar ve Kongre Merkezine yönelik fizibilite çalışması yapılacak. Bu kapsamda fizibilite çalışması sonucunda oluşacak rapora göre projemizin yol haritası ortaya çıkmış olacak. İlimizde düzenlenecek kültürel ve sanatsal etkinlikler için çok önemli bir ihtiyaç olan Fuar ve Kongre Merkezimiz tamamlandığında şehrimizde önemli fuarlara ve programlara ev sahipliği yaparak ilimize sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda katkı sağlayacaktır" dedi. - NİĞDE